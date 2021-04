In einem Prozess um Diebstahl wertvoller Kunstobjekte aus Kirchen und Museen hat der Angeklagte die ihm vorgeworfenen Taten vor Gericht in Offenburg gestanden. Er gab zu, zwischen 2016 und 2018 diverse Gegenstände entwendet zu haben - während der Öffnungszeiten der Kirchen und Museen in Baden-Württemberg. Das Diebesgut - laut Staatsanwaltschaft im Gesamtwert von rund 200.000 Euro - brachte der Mann nach eigener Aussage in seine Wohnung im Elsass.