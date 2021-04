Bislang sind weniger Borkenkäfer in den südbadischen Wäldern zu finden als in den Vorjahren. Das teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Freiburg mit. Die Population sei dennoch weiterhin stark erhöht. Zum ersten Mal seit drei Jahren sei im Südwesten ein rückläufiger Trend zu erwarten, so die Forschungsanstalt. In mittleren und tieferen Lagen verläuft das Ausschwärmen des Buchdruckers dieses Jahr zeitverzögert. Im April seien bisher kaum Käfer geflogen. Gründe seien unter anderem vorbeugende Maßnahmen im Wald, lokal fehlendes Brutraumangebot und nur wenige Sturmschäden. Auch die schnelle Beseitigung der Schäden des Sturmes "Sabine" im Februar 2020 habe geholfen. Damit der Befall weiter abnimmt, seien eine Ausweitung des Waldmanagements und das Ausbleiben von Sommerdürren und großen Sturmschäden nötig.