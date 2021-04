In Südbaden hat die Erdbeerente begonnen, zum Beispiel im Renchtal im Ortenaukreis. Wegen der frostigen Temperaturen startete die Ernte allerdings zwei Wochen später als üblich. Die ersten roten, süßen Früchte kommen wie gewohnt aus dem Folientunnel. Mit der Freilandernte wird voraussichtlich zwischen dem 5. und 10. Mai begonnen. Die Haupternte startet ab dem 20. Mai. In Baden-Württemberg sind Erdbeeren wegen des Klimas in der Regel früher reif als im übrigen Deutschland. Kälte und Schneefall haben die Landwirte bis zum vergangenen Wochenende aber vor große Herausforderungen gestellt. Die Erdbeeren mussten abgedeckt oder beregnet werden. Die Frostschäden halten sich offenbar in Grenzen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr gibt es dieses Jahr genügend Erntehelfer.