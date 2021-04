Sechs Menschen verschiedener Nationalitäten sollen in Deutschland Scheinehen für Ausländer vermittelt haben. Die Bundespolizei in Weil am Rhein hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Freiburg heute bundesweit Wohnungen durchsucht, auch in Freiburg. Fünf Männer und eine Frau werden verdächtigt, Ausländer illegal nach Deutschland eingeschleust zu haben - mithilfe von Scheinehen, vornehmlich zwischen indischen Männern und EU-Bürgerinnen. Über diese Ehen sollen die Männer an Aufenthaltstitel für Deutschland gelangt sein und durften hierzulande arbeiten. Im Zuge der Ermittlungen hat die Bundespolizei mit rund 200 Einsatzkräften in Bayern, Berlin, Niedersachen und Baden-Württemberg Wohnungen durchsucht und kistenweise Beweismaterial sichergestellt. Die Behörden haben die sechs verdächtigen Personen schon seit mehr als eineinhalb Jahren im Visier, so ein Sprecher der Bundespolizei in Weil am Rhein.