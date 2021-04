Die Leiche, die im März in einem Autowrack im Rhein bei Bad Säckingen (Kreis Waldshut) gefunden wurde, ist identifiziert. Die Todesursache steht allerdings noch nicht fest. Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 59 Jahre Mann, der zuletzt in Bad Säckingen gewohnt und dort als Taxifahrer gearbeitet hat. Der Mann gilt seit acht Jahren als vermisst. Auch von dem Taxi fehlte seit Mai 2013 jede Spur. Weder Mann noch Wagen konnten damals wegen der fehlenden technischen Möglichkeiten geortet werden. Warum und wie der Mann starb, ist noch unklar. Laut Polizei gibt es keine Hinweise, die auf einen Unfall oder ein Verbrechen hinweisen. Bad Säckinger Feuerwehrleute waren Mitte März per Zufall auf die Leiche gestoßen. Sie hatten ein neues Ortungsgerät im Rhein getestet und hatten damit das Autowrack entdeckt. In diesem Fand sie nach der Bergung die Leiche des Mannes.