Am Oberrhein soll in den nächsten drei Jahren nach Erdwärme für die Wärmeversorgung gesucht werden. Das Regierungspräsidium Freiburg hat hierfür jetzt die Erlaubnis erteilt. Der Badenova-Tochter "WärmePlus" ist es in den nächsten drei Jahren exklusiv gestattet zwischen Freiburg, Breisach und Müllheim nach Erdwärme zu suchen. Das Unternehmen hat die sogenannte "bergrechtliche Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme" am südlichen Oberrhein erhalten. Bohrungen seien aber noch nicht erlaubt. Für die Suche sollen zuerst geowissenschaftliche Daten ausgewertet und Messungen durchgeführt werden. Wird ein geeigneter Standort gefunden, soll dort ein neues Geothermie-Projekt vorbereitet werden. Neben Datenauswertung und Messungen ist das Unternehmen auch zu intensiver Öffentlichkeitsarbeit verpflichtet.