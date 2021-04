Auch zweieinhalb Wochen nach der landesweiten Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Frankreich verzeichnet

das Elsass hohe Inzidenzwerte. Im nördlichen Teil lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bei 290, im südlichen Teil bei etwa 220 und

damit jeweils höher als zu Monatsbeginn. Dennoch sollen Vor- und Grundschüler ab kommender Woche wieder in Präsenz unterrichtet werden,

und vom 3. Mai an sollen auch die älteren Schülerinnen und Schüler an die Schulen zurückkehren. Dann fällt laut Regierungssprecher Gabriel

Attal auch die Bewegungseinschränkung auf zehn Kilometer rund um die Wohnung weg. Nicht lebensnotwendige Geschäfte und Außengastronomie sollen Mitte Mai öffnen. Wann die nächtliche Ausgangssperre endet ist unklar.