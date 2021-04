Im Prozess um die Nebenwirkungen der Antibabypille "Yasminelle“ beginnt am 4. Mai in Freiburg die Berufungsverhandlung. Die Klägerin

behauptet, dass die Pille bei ihr eine lebensgefährliche Thrombose verursacht hat. Das Verfahren zieht sich schon über zehn Jahre hin und

geht nun in die zweite Instanz. Felicitas Rohrer, die in Bad Säckingen aufgewachsen ist und in der Ortenau lebt, klagt gegen den Bayer Konzern.

Sie macht den Wirkstoff Drospirenon für ihre schwere Erkrankung verantwortlich. Der Wirkstoff ist in Verhütungsmitteln enthalten. Das

Landgericht Waldshut hatte die Klage in erster Instanz abgewiesen. Bei der Berufungsverhandlung in Freiburg sollen erneut Gutachter zu kommen.