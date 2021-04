Ein 39-jähriger Mann aus Donaueschingen im Schwarzwald-Baar-Kreis muss sich vor dem Landgericht in Konstanz verantworten. Er soll letztes Jahr einen Supermarkt und ein Schreibwarengeschäft in Donaueschingen überfallen haben. Die Anklage wirft dem Mann unter anderem schwere räuberische Erpressung vor. Im August 2020 soll er – mit einer sehr echt aussehenden Pistolenattrappe bewaffnet – in einem Lebensmittelgeschäft die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Die Laden-Mitarbeiterin habe er anschließend mit Kabelbindern gefesselt, heißt es in der Anklageschrift. Einen weiteren Überfall soll er im September auf ein kleines Schreibwarengeschäft verübt haben, ebenfalls in Donaueschingen. Der Prozess ist auf zwei Tage angesetzt.