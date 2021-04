Parken in Freiburg könnte für Anwohner im kommenden Jahr das Zwölffache kosten. Der Gemeinderat in Freiburg stimmte am Dienstagabend mit einer Mehrheit von 25 Stimmen für einen entsprechenden Vorschlag der Grünen, von "Eine Stadt für alle", "Jupi" und "Freiburg Lebenswert". Anwohnerparken könnte bis zu 360 Euro statt wie bisher 30 Euro jährlich kosten – abhängig von Fahrzeuggröße und sozialen Kriterien. Durch das geänderte Straßenverkehrsgesetz dürfen Kommunen künftig die Gebühren für das Anwohnerparken selbst festlegen. Eine Verordnung der Landesregierung dazu ist in Arbeit, so Baubürgermeister Martin Haag. Basierend auf dieser Rechtsgrundlage wird der Gemeinderat wahrscheinlich noch 2021 über die Gebührenerhöhung abstimmen.