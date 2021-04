Das Feuer in einem Bauernhof im Jostal bei Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat das Anwesen

zerstört. Die elf Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich in der Nacht unverletzt in Sicherheit bringen. Sie wurden vom DRK

betreut und sind dann in einem benachbarten Hof untergekommen. Auch die Tiere konnten gerettet werden. Das Feuer war durch einen Kaminbrand entstanden und hatte aus ungeklärter Ursache auf das Dachgeschoss übergegriffen. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine hohe sechsstellige Summe.