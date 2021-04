An Gebäuden der historischen Altstadt in Staufen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald sind neue Schäden aufgetreten. Das hat Bürgermeister Michael Benitz mitgeteilt. Die bisherigen Maßnahmen reichen laut Benitz nicht mehr aus, um die Hebungssituation des Bodens unter der Altstadt zu verbessern. Man suche jetzt nach neuen Möglichkeiten zur Reduzierung der Hebungsgeschwindigkeit. Unter anderem sollen die Erdwärmesonden einer nochmaligen Druckprüfung unterzogen werden. Das Abpumpen des Grundwassers läuft den Angaben zufolge nach wie vor störungsfrei. Unterdessen wurden jetzt während des Lockdowns größere Sanierungen an oder in den Geschäftsgebäuden gestartet. Geothermie-Bohrungen hatten ab dem Jahr 2007 zur Hebung der Altstadt von Staufen geführt.