Am Ortenau-Klinikum in Offenburg wird in den kommenden Wochen ein Lungenzentrum eingerichtet. Erkrankungen und Verletzungen der Lunge und der Atemwege sollen hier untersucht und behandelt werden. In dem neuen Lungenzentrum sollen verschiedene medizinische Bereiche zusammengeführt werden. Das Zentrum wird eng zusammenarbeiten mit dem Zentrum für Schlafmedizin und den Kliniken für Onkologie und Strahlentherapie. Patienten sollen ein individuelles Behandlungsprogramm bekommen. Dazu gehören mögliche Operationen und die Nachsorge. Es wird ein weiterer Arzt eingestellt. Der Kreistags-Ausschuss für Gesundheit und Kliniken ist über die Pläne informiert worden. Von Seiten der Politik gibt es Zustimmung.