per Mail teilen

Der Eishockey-Erstligist Schwenninger Wild Wings hat am Sonntag zuhause gegen die Kölner Haie mit 5:3 gewonnen. Im Hinblick auf eine Teilnahme an den Play-Offs der Deutschen Eishockeyliga ist der Sieg der Wild Wings allerdings bedeutungslos, da sich die Straubing Tigers mit einem Sieg über die Grizzlys Wolfsburg einen Platz in den Play-Offs gesichert haben. Für die Schwarzwälder ist die stark verkürzte DEL-Saison nun auch beendet.