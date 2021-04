per Mail teilen

Das Landratsamt Rottweil hat den Schulen im Kreis Rottweil empfohlen, aufgrund der stark steigenden Inzidenzzahl nicht zu öffnen. Damit reiht sich der Landkreis in die inzwischen 11 Stadt- und Landkreise ein, die entweder bereits drei Tage über der Inzidenz von 200 liegen oder kurz davorstehen. Auch in Stuttgart, Ulm und im Ostalbkreis werden wegen der Corona-Notbremse die Kinder und Jugendlichen am Montag zuhause bleiben.