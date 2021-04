per Mail teilen

Rund 200 Personen haben am Samstag in der Innenstadt von Schramberg (Kreis Rottweil) an einem Demonstrationszug gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie teilgenommen. Gegenaktivisten aus dem laut Polizeimitteilung linken Spektrum blockierten den Zug kurzzeitig. Insgesamt verlief die Demo störungsfrei. 27 Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz waren im Einsatz.