Im vorläufigen Wettkampf-Kalender der Skispringerinnen für die kommende Saison 2021/22 ist auch ein Termin im Schwarzwald geplant. Am 12. und 13. März nächsten Jahres werden die Frauen entweder in Titisee-Neustadt oder in Hinterzarten um Weltcup-Punkte springen. Der Termin liegt hinter den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar 2022.