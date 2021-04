Die DB Regio Baden-Württemberg testet auf der Schwarzwaldbahn ein neues Wegeleitsystem zum Corona-Schutz in Zügen. Zunächst fahren vier Doppelstockwagen mit dem neuen System auf der Strecke zwischen Karlsruhe und Konstanz über Offenburg und Villingen. Vom Einstieg bis zum Ausstieg weisen Markierungen und Bilder an Türen, Boden und Treppenstufen den Fahrgästen den Weg durch den Zug. So sollen die Gäste optimal in den Waggons verteilt werden. Zudem helfen die Markierungen dabei, ausreichend Abstand zu halten. Damit werde das bereits vorhandene Leitsystem von den Bahnhöfen in den Zügen konsequent fortgesetzt, schreibt die DB Regio.