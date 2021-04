Die Sturmtiefs "Sabine" und "Bianca" haben dem Wald in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) im letzten Jahr große Schäden zugefügt. Bei der Aktion "Baumpate" wird am Samstag mit jungen Bäumchen wieder aufgeforstet. Für die verschiedenen Bäume können Patenschaften übernommen werden. Insgesamt stehen rund 2.500 Baum-Setzlinge bereit. Neben klassischen Nadelhölzern wie Douglasie oder Lerche sollen auch Laubbäume wie etwa Spitzhorn oder Stieleiche gepflanzt werden. Auf jeden Fall soll ein recht bunter Wald entstehen. Für die Aktion haben sich bereits viele Naturfreunde aus Furtwangen und aus umliegenden Gemeinden angemeldet, darunter auch zahlreiche Familien. Diese wollen bei der Aktion in Furtwangen selbst Hand anlegen, so das Kreisforstamt Schwarzwald-Baar.