Der Ortenaukreis und die Gebietskörperschaft Elsass rufen zu einem grenzüberschreitenden Fotowettbewerb auf. Motive für die Bilder sollen Burgen und Schlösser entlang des Rheins sein. Etwa 500 dieser Bauten gibt es in der Region. Alle Menschen, die gerne fotografieren, können sich an dem Wettbewerb beteiligen. Die Grenzen zwischen Realität und Fantasie sollen verschwimmen, die Fotografinnen und Fotografen haben also freie Hand, heißt es. In der Ortenau beteiligen sich die Burgen und Schlösser in Durbach, Oberkirch und Lauf. Der Wettbewerb dauert bis zum 21. Juni.