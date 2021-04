Ab nächster Woche will die Stadt Freiburg alle Kinder in den Kindergärten und Kindertagesstätten mit einem Spucktest auf Corona testen. 69.000 Tests sollen dafür ab Montag an die Kitas verteilt werden. Zwei Mal pro Woche will die Stadt Freiburg alle Kita-Kinder auf Corona testen. Vor dem Kita-Besuch sollen die Eltern die Selbst-Tests mit ihren Kindern zuhause durchführen. Eine Testpflicht besteht für die 11.000 Kindergartenkinder nicht. Mit dem Angebot will Freiburg die Zeit überbrücken, bis alle Kinder mit den wesentlich zuverlässigeren PCR-Lolli-Tests getestet werden können. Je nach Alter der Kinder trägt die Stadt ein- oder zwei Drittel der Kosten. Der Rest wird vom Land erstattet. Die 240 Kitas im Stadtgebiet werden ab nächster Woche mit den Tests beliefert.