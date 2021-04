Nach einem Corona-Ausbruch im Kreiskrankenhaus Rheinfelden, im Landkreis Lörrach, hat sich die Zahl infizierter Patienten und Mitarbeiter auf 21 erhöht. Laut den Kliniken des Landkreises Lörrach wurden in Rheinfelden vier weitere Patienten und ein Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Die vier Patienten seien asymptomatisch gewesen und wurden zur weiteren Behandlung auf die Isolierstationen in Lörrach und Schopfheim verlegt. Die ersten positiven Fälle im Rheinfelder Kreiskrankenhaus waren vergangene Woche festgestellt worden. Daraufhin hatten die Kliniken vorsorglich umfangreich getestet. Inzwischen sei laut den Kreiskliniken Lörrach auf einer der Stationen am Standort Rheinfelden ein Aufnahmestopp erlassen worden, Kontakte würden nachverfolgt. Auch im Kreiskrankenhaus Schopfheim wurden ein Patient und ein Mitarbeiter positiv getestet. Nach eigenen Angaben ziehen die Lörracher Kreiskliniken nun einen externen Krankenhaushygieniker hinzu, der die Situation in den Krankenhäusern in Rheinfelden und Schopfheim bewerten soll.