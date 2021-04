Grenzregionen in Baden-Württemberg bekommen künftig mehr Impfstoff. Das ist das Ergebnis des Impfgipfels, der heute in Stuttgart stattfand. Regionen im Dreiländereck und Gebiete entlang des Rheins, die an Hochinzidenzgebiete im Ausland angrenzen, erhalten ab Mai mehr Impfdosen. Das Prozedere nennt sich Ringimpfung. Es soll eine Art "Impfschutzwall" aufgebaut werden. So soll das Landesinnere besser geschützt werden. An der Priorität der Impfberechtigten ändert sich nichts. Bürgermeister aus Südbaden und vom Bodensee hatten Ringimpfungen gefordert. Das Vorgehen sei keine Bevorzugung, sondern eine zielgerichtete, geografisch orientierte Maßnahme, um aus der aktuellen Mangelsituation bei den Impfdosen das Beste zu machen, sagte der Weiler Oberbürgermeister Wolfgang Dietz. Besonders belastete Grenzregionen im Saarland und in Bayern bekommen auch mehr Impfstoffe.