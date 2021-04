Im Streit um einen Moschee-Neubau in Straßburg verzichtet die umstrittene Bewegung Milli Görus vorerst auf öffentliche Millionen-Subventionen. Die radikal-islamische Bewegung, die in Deutschland zum Teil vom Verfassungsschutz beobachtet wird, habe ihren Antrag zurückgezogen, so die Straßburger Bürgermeisterin Jeanne Barseghian. Die französische Regierung hatte die geplante Subvention in Höhe von 2,5 Millionen Euro für den Moscheebau scharf kritisiert. Sie fürchtet eine "Einflussnahme" der Türkei auf Muslime in Frankreich.