Am Freitag startet auch im Landkreis Lörrach die Luca-App. Die Luca-App soll die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen. Mit der App kann man sich in Restaurants, Geschäften oder auch bei privaten Veranstaltungen einchecken. Für die Lörracher Landrätin Marion Damman ist die Luca-App ein weiterer Baustein im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Allerdings ist die Luca-App nicht unumstritten. Die Hackervereinigung Chaos-Computer-Club kritisierte, dass das System potenziell jederzeit einzelne Geräte eindeutig identifizieren könne. Der Rapper Smudo, Mitentwickler der App, hat die Kritik zurückgewiesen. Laut dem Ministerialdirektor im Gesundheitsministerium des Landes, Uwe Lahl, habe der Datenschutzbeauftragte des Landes der App zugestimmt. In Südbaden wird die Luca-App in Freiburg und in fast allen Landkreisen genutzt – nur der Landkreis Emmendingen wartet noch auf die Lizenz.