Die Stadt Emmendingen beschafft und verteilt zur Zeit Schnelltests für alle Schülerinnen und Schüler und Kinder ab drei Jahren in den städtischen Kitas. Ab Montag gilt in allen Schulen und Kitas eine Testpflicht für Kinder ab 3 Jahren. Die Stadt hat die Tests und deren Verteilung in die Einrichtungen organisiert. Aktuell laufen die Auslieferungen noch. Für die 3- bis 6-Jährigen erhalten alle Eltern die sogenannten „Lolli-Tests“ in den jeweiligen Einrichtungen ausgehändigt und können ihre Kinder zweimal die Woche zu Hause testen. Im Anschluss geben die Eltern eine Bestätigung über die erfolgte negative Testung in der Einrichtung ab. Ohne Bestätigung eines negativen Schnelltests werden Kinder ab Montag in den städtischen Einrichtungen nicht mehr betreut. Eine verpflichtende Testung von Kindern unter drei Jahren ist vorerst nicht vorgesehen. In den Schulen werden die Schülerinnen und Schüler vor Ort getestet.