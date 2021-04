Das Krankenhaus in Oberkirch (Ortenaukreis) soll Ende September geschlossen werden. Oberkirch bekommt dann ein Zentrum für Gesundheit. Dazu gehören ein stationäres Pflegeheim und Praxen für Orthopädie und Allgemeinmedizin. Aber auch ein Hebammen-Stützpunkt und die Möglichkeit für ambulante Operationen sind vorgesehen. Ab Oktober beginnt in Oberkirch eine Umbauphase. Das Zentrum für Gesundheit soll dann 2023 an den Start gehen. In den Umbau werden zehn Millionen Euro investiert. Von den 120 Beschäftigten werden so gut wie alle auf andere Standorte des Ortenau-Klinikums verteilt. Oberkirch wird geschlossen, weil es zuletzt immer weniger Patienten gab und Probleme, geeignete Ärzte und Pflegepersonal zu finden.