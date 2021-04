Der Liftverbund Feldberg bekommt bislang keine Corona-Hilfen. Das hat die Stadtverwaltung St. Blasien mitgeteilt. In diesem Winter seien den Gemeinden St. Blasien, Feldberg und Todtnau, die den Liftverbund bilden, zehn Millionen Euro Umsatz verloren gegangen. Wegen Corona standen die Lifte den ganzen Winter über still. Für kommunal getragene Unternehmen, wie es die Skiliftbetriebe am Feldberg sind, seien bislang keine Hilfen vorgesehen. Für die Kommunen sei es eine prekäre Situation, denn Rücklagen seien nicht vorhanden, so Adrian Probst, Bürgermeister von St. Blasien und Vorsitzender des Liftverbunds. Aktuell würden alleine der Stadt St. Blasien zwei Millionen Euro fehlen. Ohne staatliche Hilfen werde es nicht weitergehen, sagt Probst weiter. Er will in den kommenden Tagen Gespräche mit Bund und Land führen, um auf die Lage der Liftverbund-Gemeinden aufmerksam zu machen. Der Liftverbund Feldberg vereint mit 41 Skiliften und mehr als 65 Pistenkilometern das größte Skigebiet des Schwarzwalds unter einem Dach.