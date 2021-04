In Schallbach bei Lörrach hat am späten Vormittag ein Mann mit einem Messer zwei Menschen verletzt. Er war auf plötzlich auf eine Gruppe von drei Personen zugelaufen und stach zwei von ihnen nieder. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, die andere musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Polizeibeamte konnten den Angreifer schließlich in einem Haus in der Nähe festnehmen. Das Motiv der Tat ist noch völlig unklar. Bei der Aktion waren ein Sondereinsatzkommando sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt.