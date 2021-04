In Ringsheim im Ortenaukreis muss wegen eines Formfehlers eine Gemeinderatssitzung wiederholt werden. Im Amtsblatt der Gemeinde war nicht angegeben worden, wann und wo die Sitzung stattfindet. „Es ist absolut ärgerlich, dass uns dieser Fehler passiert ist. Ich entschuldige mich dafür, so Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber. Die Sitzung des Gemeinderates am vergangenen Montag war wie immer im Bürgerhaus und wie immer um 19 Uhr. Weber geht davon aus, dass die interessierten Menschen aus der Gemeinde das auch gewusst haben. Aber es sei nun mal ein Formfehler gewesen. Am vergangenen Montag ging es unter anderem um das Bürgerbegehren zum geplanten Bau des Feuerwehrhauses. Die Sitzung soll nun am 27. April wiederholt werden.