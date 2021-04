per Mail teilen

Seit Donnerstag gilt im Landkreis Lörrach die Corona-Notbremse. Museen, Freizeiteinrichtungen und Geschäfte müssen wieder schließen, bestellte Ware darf weiterhin an den Geschäften abgeholt werden. Körpernahe Dienstleistungen wie in Kosmetik- oder Nagelstudios sind nicht mehr erlaubt. Friseure dürfen offen bleiben. Lockerungen sind erst möglich, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 fällt. Aktuell liegt der Landkreis Lörrach bei einer Inzidenz von 127.