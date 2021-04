Zwischen 600 und 1.200 Zuschauer haben sich am Mittwochabend das Online-Duell der Kandidaten im Bürgermeisterwahlkampf der Stadt Bonndorf im Kreis Waldshut im sogenannten Live-Stream angesehen. Die Wahl findet am 25. April statt. Zweieinhalb Stunden dauerte die Wahlkampfveranstaltung der Stadt. Immer nur ein Kandidat durfte den Raum im Rathaus betreten und sich live dem Publikum zu Hause vorstellen, beziehungsweise die eingereichten Fragen beantworten. Alle fünf Bewerber, eine Frau und vier Männer, leben in Bonndorf oder sind in Bonndorf geboren. Sie sind zwischen 30 und 56 Jahre alt und kommen zum Teil aus der Freien Wirtschaft, zum Teil aus dem Öffentlichen Dienst. Amtsinhaber Michael Scharf hatte im Dezember 2019 angekündigt, dass er sein Amt nach fast 30 Jahren abgeben will. Ursprünglich sollten die Wahlen im Mai letzten Jahres stattfinden. Doch weil die Pandemie ausbrach, hat Scharf als Bürgermeister um ein Jahr verlängert.