Die Winzer und Obstbauern in der Region befürchten weitere Frostschäden. Die frühsommerlichen Temperaturen im März hätten dazu geführt, dass sich die Knospen früh geöffnet hätten. Sie seien nun in den frostigen Nächten besonders gefährdet, so ein Experte. Bis zu den Eisheiligen im Mai müsse man bangen. Der Kälteeinbruch der vergangenen Nächte hat laut Badischem Weinbauverband erhebliche Schäden verursacht. Im Wein- und Obstbau werde in diesem Jahr mit einem geringeren Ertrag gerechnet.