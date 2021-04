per Mail teilen

Die Schweiz lockert trotz steigender Infektionszahlen ab kommendem Montag ihre Corona-Regeln. So hat der Bundesrat beschlossen, dass Restaurants ihre Terrassen öffnen dürfen. Veranstaltungen werden wieder erlaubt - im Freien mit bis zu 100 Gästen, in Innenräumen mit bis zu 50 Personen. Theater und Konzerthäuser dürfen ein Drittel ihrer Sitzkapazität anbieten. Es gilt jeweils Sitz- und Maskenpflicht. Auf die Lockerungen hatten Wirtschaftsverbände seit Tagen gedrungen. "Die Zahlen steigen zwar, aber nicht sehr stark", sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Deshalb sei die Regierung bereit, etwas mehr Risiken einzugehen. Der Regierungsrat der Stadt Basel begrüßt diese "vorsichtige Vorgehensweise". Er plant aber zusätzliche Maßnahmen in lokalen Hot-Spots. Die Schweiz hatte zuletzt innerhalb von 14 Tagen gut 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner verzeichnet.