Wer sich mit AstraZeneca impfen lassen möchte und älter als 60 Jahre ist, hat im Moment in Südbaden gute Chancen auf einen Termin. Offizieller Impfbeginn dieser Gruppe ist der kommende Montag. Anmeldungen seien aber bereits jetzt möglich, sagt Diana Kohlmann, Leiterin der Kreisimpfzentren in Lahr und Offenburg. Auch wenn der Beratungsbedarf höher sei, sei der Impfstoff kein Ladenhüter, heißt es aus den Impfzentren in Waldshut und Freiburg. Damit keine Dosen übrigbleiben, helfen sich die Zentren mit eigenen Nachrücklisten. Lörrach testet im Moment die sogenannte "Impfbrücke". Hier werden Berechtigte nach Anmeldung spontan kontaktiert, falls ursprünglich vergebene Termine nicht wahrgenommen wurden.