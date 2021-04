Eine Erzieherin hat am Dienstagmorgen drei mutmaßliche Einbrecher schlafend in einem Kindergarten in Schopfheim (Kreis Lörrach) entdeckt. Der 17 Jahre alte Jugendliche sowie die zwei 21 und 28 Jahre alte Männer wurden laut Polizei festgenommen. Gestohlen hatten sie nichts. Allerdings verdächtigen die Ermittler sie, in derselben Nacht auch ins nahe gelegene Pfarrheim eingebrochen zu sein. Dort waren Schränke gewaltsam geöffnet worden. Dabei war ein Schaden von 12.000 Euro entstanden.