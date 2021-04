per Mail teilen

Schwimmen gehen trotz Corona-Pandemie - In St. Georgen ist dies am Dienstag zumindest für einen Tag möglich gewesen. Das Hallenbad konnte gemietet werden. 75 Euro kostete der Badespaß für 90 Minuten: immer nur ein Haushalt durfte schwimmen. Drei Familien konnten so über den Tag verteilt das Bad nutzen. Weil die Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis aber seit mehreren Tagen wieder über 100 liegt, muss nun das Angebot erst einmal stoppen. Anfragen gibt es viele: Rund 100 Familien aus St. Georgen stehen auf der Warteliste, über 250 aus umliegenden Städten und Gemeinden.