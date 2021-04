Der Frost der letzten Nächte macht den Winzern in Südbaden zu schaffen. Laut Badischem Weinbauverband in Freiburg betrifft das sogenannte Frostereignis vor allem Weinberge im Markgräflerland und am Kaiserstuhl. Aber auch Winzer in der Ortenau hätten zum Teil große Verluste zu beklagen. Der Schaden bei Müller-Thurgau und Gutedel beispielsweise betreffe bis zu 40 Prozent der Flächen. Mit solchem Frost habe man nach dem relativ kalten Winter nicht mehr gerechnet, so der Weinbauverband.