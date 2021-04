Vom Ende der Wutachschlucht zurück an den Wanderparkplatz am Anfang, mit dem Rad im Gepäck vom Hochrheintal hinauf in den Hotzenwald, bei schlechtem Wetter eine Etappe des Albsteigs überbrücken, oder nach einem Bad im Schluchsee zur Ausstellung ins Schloss Bonndorf. Die 12 Freizeitbusse verbinden beliebte Ausflugsziele und Fernwanderwege im Südschwarzwald und machen ein reisen auch ohne Auto möglich. Die Freizeitbusse fahren von Samstag an. Die Fahrzeiten können sich allerdings je nach Pandemielage ändern. Auch in den Bussen gelten die Hygienevorschriften, nämlich Maskenpflicht und Abstandsregeln.