Bis zum 22. April findet der grenzüberschreitende Bürgerdialog des Eurodistrikts Straßburg-Ortenau statt. Gerade in Zeiten der Pandemie sei es wichtig, das Leben im Grenzgebiet zu gestalten, so der Ortenauer Landrat Frank Scherer, der gleichzeitig Präsident des Eurodistriktrates ist. Vor allem die jüngeren Menschen sind aufgefordert, ihre Gedanken und Ideen einzubringen.

Die Themen in diesem Jahr sind Mobilität, Umwelt, Kultur und Mehrsprachigkeit. Politiker aus Frankreich und Deutschland werden sich am grenzüberschreitenden Bürgerdialog beteiligen.

Der Eurodistrikt Straßburg – Ortenau veranstaltet den grenzüberschreitenden Bürgerdialog bereits zum fünften Mal.