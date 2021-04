1.500 Euro muss der Verurteilte an seine ehemalige Freundin bezahlen, und er muss drei Beratungsgespräche bei „Pro Familia“ absolvieren.

Dem 20-jährigen konnte ein schneller Prozess gemacht werden, da die Beteiligten am Verfahren sich in einem Verständigungsgespräch geeinigt hatten. Zweimal war er gegen den Willen seiner damaligen Freundin sexuell aktiv geworden, außerdem hatte er im Jahr 2018 eine Polizeischülerin in Lahr sexuell belästigt. Diese Vorwürfe hatte der Angeklagte eingeräumt. Er sei jedoch im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen niemals gewalttätig geworden, allenfalls habe er sich gegenüber Frauen manipulativ und abwertend verhalten, so der junge Mann. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.