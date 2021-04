Nachdem sieben Menschen eines Wohn- und Pflegeheims für Menschen mit Behinderung in Lahr (Ortenaukreis) am Coronavirus gestorben sind, hat die Johannes-Diakonie als zuständiger Träger Kritik geäußert. Die Bewohner hätten früher geimpft werden müssen. Der Corona-Ausbruch hätte dadurch in seiner Heftigkeit verhindert werden können. 24 der Menschen, die im Heim leben, seien stark pflegebedürftig. Sie würden bei der Impfreihenfolge unstrittig zur Prioritätsgruppe eins gehören. Ein Impftermin sei aber erst für den 16. April geplant. Das Ortenauer Landratsamt sagt: Die mobilen Impfteams hätten sich an die Vorgaben gehalten. Das Lahrer Pflegeheim sei nicht unter Priorität eins aufgeführt worden. Damit habe es auch keine Verzögerungen gegeben.