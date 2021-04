Bei einem Verkehrsunfall in Dauchingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind am Montagnachmittag drei Personen schwer verletzt worden. Eine 56-jährige Autofahrerin hatte gegen 16 Uhr beim Einbiegen auf eine Landstraße ein Fahrzeug übersehen - es kam zum Zusammenstoß. Dabei überschlug sich der Wagen der herannahenden 59-Jährigen, der anschließend mit einem weiteren Auto zusammenkrachte. Alle drei Fahrerinnen wurden schwer verletzt in umliegende Kliniken gebracht, so die Polizei.