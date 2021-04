Im Landkreis Lörrach wird voraussichtlich am Donnerstag die Corona-Notbremse gezogen. Geschäfte, Freizeiteinrichtungen und Museen müssen dann wieder schließen. Das teilte das Landratsamt Lörrach mit. Die Inzidenz lag im Landkreis drei Tage in Folge über 100. Aktuell liegt sie bei 108. Das Landratsamt will noch am Dienstag eine entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlichen.