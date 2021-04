Am Landgericht Freiburg beginnt am Dienstag ein Prozess um versuchten Mord mit Rattengift. Angeklagt sind zwei Männer Mitte 30, die laut Staatsanwaltschaft als Häftlinge im Gefängnis in Freiburg einen Mitinsassen töten wollten. Sie sollen vor etwa einem Jahr gemeinsam geplant haben, ihren Mithäftling wegen Streitigkeiten umzubringen. Einer der Angeklagten soll daraufhin Teile eines Giftköders aus einer Rattenfalle genommen haben, die im Gefängnishof aufgestellt war. Das Gift soll er dann in Tiefkühlgemüse gemischt haben, das sich der Mithäftling zubereiten wollte. Dem Mann sei allerdings ein Riss in der Verpackung aufgefallen, weshalb er das Essen nicht zubereitete, so die Staatsanwaltschaft. In einer Untersuchung wurde später der Giftköder entdeckt. Die beiden Angeklagten sollen den Mithäftling in einer anderen Situation auch geschlagen und getreten haben. Darum sind sie auch wegen Körperverletzung angeklagt. Für den Prozess sind bis Ende April sechs Verhandlungstage angesetzt.