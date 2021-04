Er bedaure dieses hin und her, so der Waldshuter Landrat Martin Kistler. Aber die Lage lasse keine Spielräume zu. Die kritische Marke für die Notbremse ist eine 7-Tage-Inzidenz von 100 Infozierten pro 100 000 Einwohnern. Doch seit vergangenen Donnerstag die Notbremse gelockert worden war, steigen die Infektionszahlen bereits wieder an. Das Landratsamt Waldshut hat deshalb am Wochenende erneut die sogenannte „Notbremse“ verfügt. Geschäfte dürfen von Dienstag an, keine Kunden mehr IN ihre Läden lassen. Es gilt die Regel: nur Online bestellen und abholen ist erlaubt. Verschärfte Kontaktbeschränkungen gibt es nicht. Doch Sport- und Freizeitanlagen werden ebenso geschlossen wie Museen und Jugendmusikschulen.