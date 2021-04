Die vom Pharmariesen neu entwickelten Antikörperpräparate können gegen das Corona-Virus eigesetzt werden, teilt Roche mit. In Studien wurden zwei Antikörper-Präparate kombiniert eingesetzt. Die Wirkung habe sich in vergleichenden Studien zu mehr als 80 % gezeigt. Unerwartete ernste Nebenwirkungen seien nicht aufgetreten. Den Antikörper-Cocktail hatte Roche zusammen mit seinem US-amerikanischen Partner Regeneron entwickelt. Er enthält sogenannte Monoklonale Antikörper, also Eiweiße, die bestimmte Strukturen auf dem Virus binden und so eine Infektion verhindern. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA prüfe das Präparat, in den USA hat das Mittel bereits eine Notzulassung erhalten.