Die Staatsanwältin legt dem Mann Vergewaltigung in mehreren Fällen, sexuelle Belästigung, Nötigung und Freiheitsberaubung zur Last. Der Angeklagte sagte aus, dass er niemals körperliche Gewalt im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen eingesetzt habe. Aber er könne sich definitiv vorstellen, dass er die Frauen durch sein manipulatives und abwertendes Verhalten verletzt habe. Der Verteidiger des Angeklagten hat dagegen die seiner Ansicht nach einseitige staatsanwaltschaftliche Ermittlung kritisiert, die ein faires Verfahren in Frage stelle. Am Montagnachmittag will das Gericht mitteilen, ob die Verfahrensbeteiligten zu einem Verständigungsgespräch bereit sind.