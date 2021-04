Am Freiburger Landgericht beginnt am Montag der Prozess gegen einen ehemaligen Polizeischüler. Der Angeklagte soll 2018 eine befreundete Polizeianwärterin gegen ihren Willen sexuell belästigt haben. Außerdem soll der heute 20-Jährige versucht haben, die junge Frau am Verlassen seines Zimmers in der Polizeischule in Lahr zu hindern. Ebenfalls verhandelt werden Vorwürfe aus dem Jahr 2019. Während eines gemeinsamen Italienurlaubs soll der Angeklagte seine damalige Lebensgefährtin unter anderem gewaltsam gezwungen haben, sexuelle Handlungen zu dulden. Beide Frauen sollen im Laufe der insgesamt fünf Prozesstage als Zeuginnen aussagen. Unklar ist derzeit noch, ob im Fall des mutmaßlichen Täters Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht zur Anwendung kommt.