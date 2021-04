Der Deutsche Caritasverband mit Sitz in Freiburg gedenkt am Samstag des 100. Todestages seines Gründers Lorenz Werthmann. Der katholische Priester investierte seine gesamtes Privatvermögen in den Aufbau des größten deutschen Sozialverbandes. Caritas-Präsident Peter Neher würdigte Werthmann als einen Menschen, der den Ärmsten und Schwächsten eine Stimme in der Kirche und gegenüber der Politik gegeben habe. Die von Werthmann geschaffenen Strukturen trügen auch heute dazu bei, die Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden. Er bündelte die verschiedenen, nebeneinanderher arbeitenden katholischen Sozialwerke unter einem Dach. Werthmann wurde in Geisenheim bei Rüdesheim geboren. Bald nach seiner Priesterweihe kam er durch Erzbischof Johannes Christian Roos nach Freiburg, wo er sein Lebenswerk, den Caritasverband aufgebaut hat.